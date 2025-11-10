Unbekannte dringen in zwei Freiberger Geschäfte ein

Das Wochenende nutzten Unbekannte, um aus den Läden unter anderem Bargeld zu stehlen. Die Polizei prüft, ob zwischen den Taten eine Verbindung besteht.

Freiberg.

Zwei Geschäfte in der Freiberger Innenstadt sind am Wochenende von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht worden. Wie die Polizei am Montag informierte, befinden sich beide Geschäfte an der Herderstraße, weswegen im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen Zusammenhänge geprüft werden. Im ersten Laden hatten sich die Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt verschafft und dann Bargeld sowie ein Smartphone entwendet. Im zweiten Geschäft gelangten die Täter über eine aufgehebelte Terassentür in den Verkaufsraum. Nach einem ersten Überblick erbeuteten die Täter dort Lebens- und Genussmittel sowie Bargeld. Den Wert der Beute und des Sachschadens, den die Unbekannten durch ihr Eindringen anrichteten, gibt die Polizei mit insgesamt etwa 4500 Euro an. (gp)