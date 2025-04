Ursache für Feuer in Einfamilienhaus in Clausnitz gefunden: Zwei Menschen sterben bei verheerendem Brand

In einem Einfamilienhaus in Clausnitz, einem Ortsteil der Erzgebirgsgemeinde Rechenberg-Bienenmühle, hat es am Sonntagabend gebrannt. Jetzt steht fest, wer die Opfer sind.

Zu einem folgenschweren Großbrand eines Einfamilienhauses ist es am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr auf der Dorfstraße in Clausnitz, einem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle, gekommen. Die Feuerwehren aus Clausnitz, Rechenberg-Bienenmühle, Sayda, Holzhau, Nassau und Brand-Erbisdorf sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister rückten an.... Zu einem folgenschweren Großbrand eines Einfamilienhauses ist es am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr auf der Dorfstraße in Clausnitz, einem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle, gekommen. Die Feuerwehren aus Clausnitz, Rechenberg-Bienenmühle, Sayda, Holzhau, Nassau und Brand-Erbisdorf sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister rückten an....