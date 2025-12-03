Verbraucherschützerin zu videoüberwachten Parkplätzen wie in Freiberg: Forderungen nie ignorieren

Wer zu lange parkt, bekommt prompt die Quittung. Doch das ist nicht immer korrekt. Die Verbraucherzentrale erhält vermehrt Beschwerden zu videoüberwachtem Parken. Tipps von einer Rechtsberaterin.

Immer mehr Parkplätze und Parkhäuser werden mittlerweile per Videoscan überwacht und kontrolliert. Wer zu lange parkt, bekommt Post mit einer teils saftigen Vertragsstrafe. Freiberg hat schon mehrere solche Parkplätze, die mit elektronischer Kennzeichenerfassung ausgestattet sind. Das neueste Beispiel ist das Parkhaus am Kaufland am... Immer mehr Parkplätze und Parkhäuser werden mittlerweile per Videoscan überwacht und kontrolliert. Wer zu lange parkt, bekommt Post mit einer teils saftigen Vertragsstrafe. Freiberg hat schon mehrere solche Parkplätze, die mit elektronischer Kennzeichenerfassung ausgestattet sind. Das neueste Beispiel ist das Parkhaus am Kaufland am...