Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Verbraucherschützerin zu videoüberwachten Parkplätzen wie in Freiberg: Forderungen nie ignorieren

Franziska Geißler ist Rechtsberaterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen.
Franziska Geißler ist Rechtsberaterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Bild: Franziska Geißler
Drei Stunden am Tag darf man auf dem Kundenparkplatz im Einkaufszentrum am Bahnhof parken. Wer überzieht, zahlt mindestens 25 Euro Strafe.
Drei Stunden am Tag darf man auf dem Kundenparkplatz im Einkaufszentrum am Bahnhof parken. Wer überzieht, zahlt mindestens 25 Euro Strafe. Bild: Eckardt Mildner
Schwierig am Parksystem auf dem Parkplatz am Bahnhof ist, dass auf die Parkminuten achten muss, wenn man den Parkplatz mehrmals am Tag nutzt, zum Beispiel um einkaufen zu gehen und später noch andere Besorgungen zu machen.
Schwierig am Parksystem auf dem Parkplatz am Bahnhof ist, dass auf die Parkminuten achten muss, wenn man den Parkplatz mehrmals am Tag nutzt, zum Beispiel um einkaufen zu gehen und später noch andere Besorgungen zu machen. Bild: Eckardt Mildner
Franziska Geißler ist Rechtsberaterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen.
Franziska Geißler ist Rechtsberaterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Bild: Franziska Geißler
Drei Stunden am Tag darf man auf dem Kundenparkplatz im Einkaufszentrum am Bahnhof parken. Wer überzieht, zahlt mindestens 25 Euro Strafe.
Drei Stunden am Tag darf man auf dem Kundenparkplatz im Einkaufszentrum am Bahnhof parken. Wer überzieht, zahlt mindestens 25 Euro Strafe. Bild: Eckardt Mildner
Schwierig am Parksystem auf dem Parkplatz am Bahnhof ist, dass auf die Parkminuten achten muss, wenn man den Parkplatz mehrmals am Tag nutzt, zum Beispiel um einkaufen zu gehen und später noch andere Besorgungen zu machen.
Schwierig am Parksystem auf dem Parkplatz am Bahnhof ist, dass auf die Parkminuten achten muss, wenn man den Parkplatz mehrmals am Tag nutzt, zum Beispiel um einkaufen zu gehen und später noch andere Besorgungen zu machen. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Verbraucherschützerin zu videoüberwachten Parkplätzen wie in Freiberg: Forderungen nie ignorieren
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer zu lange parkt, bekommt prompt die Quittung. Doch das ist nicht immer korrekt. Die Verbraucherzentrale erhält vermehrt Beschwerden zu videoüberwachtem Parken. Tipps von einer Rechtsberaterin.

Immer mehr Parkplätze und Parkhäuser werden mittlerweile per Videoscan überwacht und kontrolliert. Wer zu lange parkt, bekommt Post mit einer teils saftigen Vertragsstrafe. Freiberg hat schon mehrere solche Parkplätze, die mit elektronischer Kennzeichenerfassung ausgestattet sind. Das neueste Beispiel ist das Parkhaus am Kaufland am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
4 min.
Tafeln Mittweida, Döbeln und Freiberg: Wachsende Nachfrage trifft auf sinkende Spendenbereitschaft
Die Freiberger Tafel steht vor einigen Herausforderungen: Die Anzahl der Bedürftigen nimmt zu, die Spendenbereitschaft ab.
Netzwerk-Chefin Anne Katrin Koch sieht die wachsende Not: Immer mehr wenden sich an die Tafeln, um über die Runden zu kommen. Da Spenden ausbleiben, musste die Hilfsorganisation handeln. In Mittweida legen Bedürftige für die Kiste inzwischen fünf Euro hin.
Julia Czaja
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
13:00 Uhr
4 min.
Videoscan ersetzt Schranke am Kaufland in Freiberg: Wer die Parkregeln missachtet, zahlt ordentlich
Die Zufahrt zum Kaufland-Parkhaus am Freiberger Bebelplatz hat keine Schranke mehr.
Bislang war die Einfahrt ins Kaufland-Parkhaus am Bebelplatz mit Schranke und Papierticket geregelt. Jetzt läuft alles digital, selbst das Bezahlen. - So parkt man ohne Knöllchen.
Cornelia Schönberg
16:00 Uhr
2 min.
Fröbel-Café eröffnet: Oederaner Kita setzt auf Gemeinschaft
Anne Wagner öffnet mit Team das Fröbel-Café. Adrian und Roy Krönert-Bernard werden umsorgt.
Im Fröbel-Café der Kita „Sonnenland“ wird Advent zur Zeit der Begegnung und des Miteinanders. Eltern und Großeltern finden einen Ort, um in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.
Christof Heyden
16:00 Uhr
2 min.
Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall
Betreuer Stephan Mothes mit Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Helene Brückner, Sara Mothes und Constanze-Marie Mädler (von links) in Inzell.
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Canada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Steffi Seifert
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
Mehr Artikel