Auf dem Freiberger Wasserberg sind Mülltonnen angezündet worden.
Auf dem Freiberger Wasserberg sind Mülltonnen angezündet worden.
Freiberg
Verdächtige Brandserie auf dem Wasserberg: Freiberger Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In dem Freiberger Wohngebiet haben innerhalb weniger Tage vier Mal Müll- und Papiertonnen gebrannt. Geht ein Feuerteufel um?

Auf dem Freiberger Wasserberg wird offenbar gezündelt. Wie Doreen Stein von der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigt hat, sind in jüngster Vergangenheit bereits vier Brände an Müll- und Papiertonnen in dem Wohngebiet registriert worden. Zuletzt hatten am Freitagmorgen drei Mülltonnen an der...
