Verletzte können schneller geborgen werden: Neues Einsatzfahrzeug für die Bergwacht Holzhau

Trotz überschaubarem Schneefall hatte die Bergwacht bereits sieben Einsätze in dieser Wintersaison. Das neue Fahrzeug macht vieles leichter.

In Holzhau lag noch Raureif auf den Wiesen, als Landrat Sven Krüger der Bergwacht des Ortes auf seiner vorweihnachtlichen Gabenrunde sozusagen ein neues Einsatzfahrzeug bescherte: Einen 249 PS starken Land Rover Defender für 143.000 Euro, der eigentlich schon 2021 im Haushalt des Landratsamtes stand. „Aber dann kam Corona“, sagt...