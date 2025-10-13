Verpatzter Rücktritt bei OB-Wahl Freiberg: Warum gibt es keinen Ermessensspielraum?

Damit eine Wahl korrekt abläuft und gültig ist, schaut Freibergs Stadtwahlleiter Udo Neie mit Argusaugen auf Details - auch beim Rückzug der Kandidatur von Steve Ittershagen. Warum so genau?

Einen Formfehler mit Folgen muss der Freiberger OB-Kandidat und CDU-Politiker Steve Ittershagen nun ausbaden. Nach dem Ergebnis des ersten Wahlganges bei der OB-Wahl am 28. September wollte sich der CDU-Politiker zurückziehen und reichte seine Rückzugserklärung am 3. Oktober kurz vor 18 Uhr bei Stadtwahlleiter Udo Neie ein. Seine beiden... Einen Formfehler mit Folgen muss der Freiberger OB-Kandidat und CDU-Politiker Steve Ittershagen nun ausbaden. Nach dem Ergebnis des ersten Wahlganges bei der OB-Wahl am 28. September wollte sich der CDU-Politiker zurückziehen und reichte seine Rückzugserklärung am 3. Oktober kurz vor 18 Uhr bei Stadtwahlleiter Udo Neie ein. Seine beiden...