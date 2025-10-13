Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Udo Neie (l.) ist Wahlleiter in Freiberg, Steve Ittershagen (r.) ist OB-Kandidat. Bild: E. Mildner/T. Fischer
Udo Neie (l.) ist Wahlleiter in Freiberg, Steve Ittershagen (r.) ist OB-Kandidat. Bild: E. Mildner/T. Fischer
Freiberg
Verpatzter Rücktritt bei OB-Wahl Freiberg: Warum gibt es keinen Ermessensspielraum?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Damit eine Wahl korrekt abläuft und gültig ist, schaut Freibergs Stadtwahlleiter Udo Neie mit Argusaugen auf Details - auch beim Rückzug der Kandidatur von Steve Ittershagen. Warum so genau?

Einen Formfehler mit Folgen muss der Freiberger OB-Kandidat und CDU-Politiker Steve Ittershagen nun ausbaden. Nach dem Ergebnis des ersten Wahlganges bei der OB-Wahl am 28. September wollte sich der CDU-Politiker zurückziehen und reichte seine Rückzugserklärung am 3. Oktober kurz vor 18 Uhr bei Stadtwahlleiter Udo Neie ein. Seine beiden...
