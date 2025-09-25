Von Chemnitz nach Mittelsaida: Wie die neue Schulleiterin als erstes für mehr Ruhe sorgt

Freiberg
Seit Jahren unterrichtet sie angehende Handwerker. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen leitet Virginie Reichel (39) nun eine Grundschule - und verlässt direkt eingetretene Pfade.
Für die Viertklässler war sie die vierte Klassenlehrerin. „Keine einfache Zeit“, sagt Virginie Reichel, „aber am Ende sind wir gut zusammengewachsen.“ Das Schuljahr 2024/2025 war das erste Jahr für Virginie Reichel an der Grundschule Mittelsaida und ihr erstes Jahr als Grundschullehrerin überhaupt. Jetzt, zwölf Monate später, hat die...
