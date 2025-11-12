Von der Mikrowelle bis zur Kompressoranlage: Inventar von Meyer Burger aus Freiberg wird versteigert

Freiberg
Gabelstapler, Messgeräte, Transportwagen und vieles mehr aus dem Freiberger Werk kommen unter den Hammer. Versteigert wird online. Den Besichtigungstermin sollten sich Interessenten vormerken.
Am Donnerstag, dem 20. November, öffnet Meyer Burger in Freiberg noch einmal seine Werktore. Nach dem Motto „Alles muss raus“ können Interessenten Maschinen und Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Firma in Augenschein nehmen, die im Auftrag des Insolvenzverwalters online versteigert werden sollen.
