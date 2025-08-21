Von Fenstersprüngen und Großbränden: Die Feuerwehr-Tradition einer Nossener Familie

Freiberg
Schweres Busunglück 1997 auf der A 14, Hochwasser 2002, Brand in früherer Puppenfabrik 2025: Anlässlich des 155-jährigen Bestehens der Feuerwehr Nossen erzählt die Familie Post/Hippe von Einsätzen.
Für Jana Post hat die Feuerwehr schon als Kind zum Alltag gehört. Sobald in Nossen die Sirene ertönte, ließ ihr Vater alles stehen und sprang aus dem Fenster der Erdgeschosswohnung. „Schon als Kind wusste ich, dass das bei uns eben so war“, erzählt die 49-Jährige heute mit einem Lächeln. Ihr Vater Steffen Post (76) schmunzelt und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.