Von wegen Pausenhof-Spielerei: Eine Freiberger Studentin springt sich sportlich um die Welt

Rope-Skipping ist ein Hobby, das keine Sporthalle braucht: Wie der Sport mit dem Springseil eine Studentin der TU Bergakademie Freiberg schon bis nach Oslo brachte.

Rope-Skipping, übersetzt Seilspringen - das klingt erstmal nach Pausenhof. „Man stellt sich das oft so ein bisschen vor wie auf dem Schulhof“, sagt Marlen Kositza, die Additive Fertigung an der TU Bergakademie Freiberg im Master studiert. „So ist es aber nicht.“ Die Rope-Skipping-Sportler bemühen sich, mit ihrer Sportart olympische... Rope-Skipping, übersetzt Seilspringen - das klingt erstmal nach Pausenhof. „Man stellt sich das oft so ein bisschen vor wie auf dem Schulhof“, sagt Marlen Kositza, die Additive Fertigung an der TU Bergakademie Freiberg im Master studiert. „So ist es aber nicht.“ Die Rope-Skipping-Sportler bemühen sich, mit ihrer Sportart olympische...