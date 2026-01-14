MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marlen Kositza mit ihrem Springseil in Norwegen während eines Austauschsemesters 2024.
Marlen Kositza mit ihrem Springseil in Norwegen während eines Austauschsemesters 2024. Bild: Jannek Schaefer
Marlen Kositza und ihr Team vom Sportensemble Chemnitz (rechts) überzeugten mit ihrer Kür bei der Rope-Skipping Weltmeisterschaft 2019 in Oslo und gewannen Bronze in ihrer Kategorie.
Marlen Kositza und ihr Team vom Sportensemble Chemnitz (rechts) überzeugten mit ihrer Kür bei der Rope-Skipping Weltmeisterschaft 2019 in Oslo und gewannen Bronze in ihrer Kategorie. Bild: Claudia Neuber
45 Studierende erhielten Ende Mai in der „Alten Mensa" in Freiberg ein Deutschlandstipendium für das kommende Semester.
45 Studierende erhielten Ende Mai in der „Alten Mensa" in Freiberg ein Deutschlandstipendium für das kommende Semester. Bild: Eckardt Mildner
Marlen Kositza mit ihrem Springseil in Norwegen während eines Austauschsemesters 2024.
Marlen Kositza mit ihrem Springseil in Norwegen während eines Austauschsemesters 2024. Bild: Jannek Schaefer
Marlen Kositza und ihr Team vom Sportensemble Chemnitz (rechts) überzeugten mit ihrer Kür bei der Rope-Skipping Weltmeisterschaft 2019 in Oslo und gewannen Bronze in ihrer Kategorie.
Marlen Kositza und ihr Team vom Sportensemble Chemnitz (rechts) überzeugten mit ihrer Kür bei der Rope-Skipping Weltmeisterschaft 2019 in Oslo und gewannen Bronze in ihrer Kategorie. Bild: Claudia Neuber
45 Studierende erhielten Ende Mai in der „Alten Mensa" in Freiberg ein Deutschlandstipendium für das kommende Semester.
45 Studierende erhielten Ende Mai in der „Alten Mensa" in Freiberg ein Deutschlandstipendium für das kommende Semester. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Von wegen Pausenhof-Spielerei: Eine Freiberger Studentin springt sich sportlich um die Welt
Von Paula Scharf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rope-Skipping ist ein Hobby, das keine Sporthalle braucht: Wie der Sport mit dem Springseil eine Studentin der TU Bergakademie Freiberg schon bis nach Oslo brachte.

Rope-Skipping, übersetzt Seilspringen - das klingt erstmal nach Pausenhof. „Man stellt sich das oft so ein bisschen vor wie auf dem Schulhof“, sagt Marlen Kositza, die Additive Fertigung an der TU Bergakademie Freiberg im Master studiert. „So ist es aber nicht.“ Die Rope-Skipping-Sportler bemühen sich, mit ihrer Sportart olympische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
15.12.2025
4 min.
„Es ist schön, dass auch leisere Stimmen gehört werden“: Was eine Berlinerin an die TU Freiberg zieht
Studentin Sophie Farkov engagierte sich in den vergangenen Jahren im Studierendenrat der TU Bergakademie Freiberg für andere Studierende.
Auf dem Weg zum Traumberuf hat sich eine Berlinerin für die TU Bergakademie in Freiberg entschieden. Wie eine 21-jährige sich für andere einsetzt.
Paula Scharf
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
08:51 Uhr
4 min.
„Es gibt mehr Ähnlichkeiten, als man zunächst denkt“: Neues Video zeigt Partnerschaft der Freiberger Uni mit Dnipro
Update
Die ukrainischen Studentinnen von der Winter School Ende 2025 an der TU Bergakademie verwendeten ihre Smartphones auch für ein Kurzvideo über die Unis in Freiberg und Dnipro.
Die wissenschaftlichen Traditionen der TU Bergakademie Freiberg und der Dnipro University of Technology stehen im Fokus eines Kurzfilms. Studentinnen aus der Ukraine drehten es in der Winter School.
Heike Hubricht
19:00 Uhr
3 min.
Wie ein Jerusalem-Experte den Nahostkonflikt in Zwickau erklärt: „Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen“
Archäologe und Theologe Dieter Vieweger zu Gast in einem Zwickauer Gymnasium.
Der Chemnitzer Archäologe Dieter Vieweger lebt seit 25 Jahren in Jerusalem. In einem Zwickauer Gymnasium spricht er über den Nahostkonflikt. Wie nimmt er die aktuelle Situation im Land war?
Luise Malinka
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
Mehr Artikel