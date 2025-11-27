Waldzustand in Mittelsachsen: Zwischen Erholung und neuen Gefahren

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Matthias Reinke, Forstbezirk Chemnitz, und Falkenaus Revierleiter Thomas Vogel (v. l.) prüfen den Wuchs junger Spitzahornbäume, die 2022 gepflanzt und vor Rehwild geschützt wurden.
Matthias Reinke, Forstbezirk Chemnitz, und Falkenaus Revierleiter Thomas Vogel (v. l.) prüfen den Wuchs junger Spitzahornbäume, die 2022 gepflanzt und vor Rehwild geschützt wurden. Bild: Astrid Ring
Nachdem ein etwa 70 Jahre alter Fichtenbestand im Forstrevier Falkenau bei Flöha durchforstet wurde, pflanzten die Fachleute im Frühjahr junge Tannen an, um so langfristig Strukturen für einen neuen Waldbestand zu schaffen.
Nachdem ein etwa 70 Jahre alter Fichtenbestand im Forstrevier Falkenau bei Flöha durchforstet wurde, pflanzten die Fachleute im Frühjahr junge Tannen an, um so langfristig Strukturen für einen neuen Waldbestand zu schaffen. Bild: Astrid Ring
Eine Privatwaldfläche bei Falkenau musste wegen der Borkenkäferschäden 2020 komplett eingeschlagen werden. Die etwa 1,3 Hektar wurden mit Hilfe von Fördermitteln wieder aufgeforstet - unter anderem mit Douglasien. Anke Naumann und Thomas Lichtenstein, zuständig für Privat- und Körperschaftswald, begutachten die Neuanpflanzungen.
Eine Privatwaldfläche bei Falkenau musste wegen der Borkenkäferschäden 2020 komplett eingeschlagen werden. Die etwa 1,3 Hektar wurden mit Hilfe von Fördermitteln wieder aufgeforstet - unter anderem mit Douglasien. Anke Naumann und Thomas Lichtenstein, zuständig für Privat- und Körperschaftswald, begutachten die Neuanpflanzungen. Bild: Astrid Ring
Matthias Reinke, Forstbezirk Chemnitz, und Falkenaus Revierleiter Thomas Vogel (v. l.) prüfen den Wuchs junger Spitzahornbäume, die 2022 gepflanzt und vor Rehwild geschützt wurden.
Matthias Reinke, Forstbezirk Chemnitz, und Falkenaus Revierleiter Thomas Vogel (v. l.) prüfen den Wuchs junger Spitzahornbäume, die 2022 gepflanzt und vor Rehwild geschützt wurden. Bild: Astrid Ring
Nachdem ein etwa 70 Jahre alter Fichtenbestand im Forstrevier Falkenau bei Flöha durchforstet wurde, pflanzten die Fachleute im Frühjahr junge Tannen an, um so langfristig Strukturen für einen neuen Waldbestand zu schaffen.
Nachdem ein etwa 70 Jahre alter Fichtenbestand im Forstrevier Falkenau bei Flöha durchforstet wurde, pflanzten die Fachleute im Frühjahr junge Tannen an, um so langfristig Strukturen für einen neuen Waldbestand zu schaffen. Bild: Astrid Ring
Eine Privatwaldfläche bei Falkenau musste wegen der Borkenkäferschäden 2020 komplett eingeschlagen werden. Die etwa 1,3 Hektar wurden mit Hilfe von Fördermitteln wieder aufgeforstet - unter anderem mit Douglasien. Anke Naumann und Thomas Lichtenstein, zuständig für Privat- und Körperschaftswald, begutachten die Neuanpflanzungen.
Eine Privatwaldfläche bei Falkenau musste wegen der Borkenkäferschäden 2020 komplett eingeschlagen werden. Die etwa 1,3 Hektar wurden mit Hilfe von Fördermitteln wieder aufgeforstet - unter anderem mit Douglasien. Anke Naumann und Thomas Lichtenstein, zuständig für Privat- und Körperschaftswald, begutachten die Neuanpflanzungen. Bild: Astrid Ring
Freiberg
Waldzustand in Mittelsachsen: Zwischen Erholung und neuen Gefahren
Redakteur
Von Astrid Ring
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Forstfachleute bestätigen: Stürme, Borkenkäfer und Trockenheit haben den Wäldern im Landkreis zugesetzt. Die Fläche ist stabil, aber die Herausforderungen für den Umbau bleiben. Dafür ist Geld nötig.

Mittelsachsens Waldfläche ist trotz langer Stressphasen nicht kleiner geworden. „Aber der Wald hat sich verändert“, erklärt Matthias Reinke, Leiter Staatsforstbetrieb im Forstbezirk Chemnitz. Den aktuellen Waldzustand beschreibt er in etwa wie vor 2017. In den Jahren 2019 bis etwa 2023 hätten Stürme, Borkenkäfer und Trockenheit den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
26.09.2025
8 min.
Stürme, Dürre, Schädlinge: Im Erzgebirge sieht man, wie man den Wald dagegen wappnen kann
Thomas Poschen leitet das Revier Hundshübel. Er hält eine Weißtanne, die beim Waldumbau im gesamten Forstbezirk Eibenstock eine Schlüsselrolle spielte und spielt.
Der Waldumbau wird im Forstbezirk Eibenstock seit 35 Jahren konsequent verfolgt. Das macht ihn mittlerweile zu einem Vorzeigeobjekt für Forstexperten aus ganz Europa.
Heike Mann
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
17:15 Uhr
5 min.
Käferplage und Klimawandel im Erzgebirge: Wie die Wälder von Freiberg bis Frauenstein erhalten bleiben sollen
Alexander Menzer ist als Förster für die Wälder von Rochlitz, über Freiberg bis Frauenstein zuständig.
2000 neue Bäume haben Freiwillige im Stadtwald gepflanzt. Bei einer Tour mit Förster Alexander Menzer wird klar, woran der Wald in Freiberg und Umgebung trotzdem leidet - und was dagegen getan wird.
Johanna Klix
19:00 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist
Ob Fabio Anger (hinten, im Duell mit Veron Dobruna vom FSV Zwickau im Sachsenpokal-Achtelfinale) seine Zweikampfstärke gegen Wernigerode einbringen kann, ist noch unklar.
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Torsten Ewers
19:00 Uhr
5 min.
HSG-Manager vor Schlüsselspiel: „Ich fordere 100 Prozent Leidenschaft, Mut und Konzentration“
Geschlossenheit gefragt: Die Handballer der HSG Freiberg wollen und müssen im Abstiegskampf noch enger zusammenrücken.
Kurz vor Weihnachten hängt die Rote Laterne der Regionalliga Mitte bei den Handballern der HSG Freiberg. Steffen Bauer hat vor dem Duell gegen Bad Blankenburg mit Geschäftsführer Stefan Lange (53) gesprochen.
Steffen Bauer
Mehr Artikel