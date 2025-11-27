Waldzustand in Mittelsachsen: Zwischen Erholung und neuen Gefahren

Forstfachleute bestätigen: Stürme, Borkenkäfer und Trockenheit haben den Wäldern im Landkreis zugesetzt. Die Fläche ist stabil, aber die Herausforderungen für den Umbau bleiben. Dafür ist Geld nötig.

Mittelsachsens Waldfläche ist trotz langer Stressphasen nicht kleiner geworden. „Aber der Wald hat sich verändert", erklärt Matthias Reinke, Leiter Staatsforstbetrieb im Forstbezirk Chemnitz. Den aktuellen Waldzustand beschreibt er in etwa wie vor 2017. In den Jahren 2019 bis etwa 2023 hätten Stürme, Borkenkäfer und Trockenheit den...