Klimaschützer aus Freiberg und Brand-Erbisdorf trafen sich am Rotvorwerk. Im Bild v. v. l.: Mirko Espig, Jörg Rehwagen, Konstantin Wunderlich-Hörsch und Christian Mädler.
Klimaschützer aus Freiberg und Brand-Erbisdorf trafen sich am Rotvorwerk. Im Bild v. v. l.: Mirko Espig, Jörg Rehwagen, Konstantin Wunderlich-Hörsch und Christian Mädler. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Was die Klimaschützer in Freiberg und Brand-Erbisdorf feiern
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was man selber fürs Klima tun oder wie man beim Umweltverein mitmachen kann, erfahren Besucher am Samstag in Brand-Erbisdorf.

Wie installiere ich ein Balkonkraftwerk? Warum macht es Sinn, die Wäsche bei Sonnenschein zu waschen? Und wie kann ich selber mitmachen beim Klimaschutz? Bei diesen Fragen leuchten die Augen der Klimaschützer in Freiberg und Brand-Erbisdorf. Denn darauf wollen sie Antworten geben und Menschen zum Mitmachen animieren.
