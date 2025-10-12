„Was Hape Kerkeling bewirkt hat, ist unglaublich“: Eine besondere Pilgertour durch Freiberg

Freiberg
Pilgern und Bergbau – eine ungewöhnliche Kombination. Die einzigartige Pilgertour von Heike Strauß findet die Verbindung - und ist mehr als ein Spaziergang. Dazu gehört auch: Einfach mal nichts sagen.
Ihre Jacke leuchtet gelb. Ihr Gesicht strahlt. Hape Kerkelings Pilger-Bestseller „Ich bin dann mal weg“ kennt sie in- und auswendig. Heike Strauß steht auf dem Parkplatz an der Reichen Zeche in Freiberg und begrüßt sieben Frauen. Das, was sie an diesem Oktobersamstag vorhat, ist ihr eine Herzenssache. Lange hat sie am Konzept gefeilt, damit...
