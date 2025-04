Wegen der Feiertage: Wochenmarkt in Freiberg öffnet im Mai zweimal mittwochs

Aufgrund der verlegten Termine könne es sein, dass nicht alle bekannten Händler vor Ort sind, heißt es aus dem Rathaus. Auch im Juni ist nicht alles wie gewohnt.

Die Markttage am 1. und 29. Mai werden wegen der Feiertage Tag der Arbeit und Christi Himmelfahrt einen Tag früher stattfinden: am Mittwoch, 30. April, und am 28. Mai, 8 bis 17 Uhr auf dem Obermarkt und 8 bis 13 Uhr im Park der Generationen. Durch den neuen Termin kann es sein, dass nicht alle Händler mit dabei sind, heißt es aus dem Rathaus....