Weideland oder Solarpark? Wo nun der nächste Investor in Weißenborn bauen will (mit Grafik)

Weißenborn scheint ein heißes Pflaster bei Solarpark-Investoren zu sein. Die neueste Anfrage: Im Ortsteil Berthelsdorf könnten knapp 44.000 Module aufgebaut werden. Wie entscheidet der Gemeinderat?

Es ist der nunmehr dritte Investor, der die Gemeinde Weißenborn im Erzgebirge als gutes Fleckchen für einen modernen Solarpark auserkoren hat. Aktuell ist es die Firma WI Energy Entwicklungs GmbH aus Trier, die im Ortsteil Berthelsdorf einen Solarpark aufbauen möchte.