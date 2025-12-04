Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weihnachts-Event im Pressehaus Freiberg: Die „ Freie Presse“ lädt zu Bestsellern, Basteln und Zuckerwatte

Antje Brandner (l.) und Iris Weißbach freuen sich auf den Weihnachts-Event der „Freien Presse“.
Antje Brandner (l.) und Iris Weißbach freuen sich auf den Weihnachts-Event der „Freien Presse“. Bild: W. Josch
Bestseller-Autorin Sabine Ebert wird beim Weihnachts-Event der „Freien Presse“ Freiberg mit ihren Lesern ins Gespräch kommen.
Bestseller-Autorin Sabine Ebert wird beim Weihnachts-Event der „Freien Presse“ Freiberg mit ihren Lesern ins Gespräch kommen. Bild: Mathias Herrmann
Die Geschäftsstelle der Lokalredaktion Freiberg der „Freien Presse“ am Freiberger Obermarkt.
Die Geschäftsstelle der Lokalredaktion Freiberg der „Freien Presse“ am Freiberger Obermarkt. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Weihnachts-Event im Pressehaus Freiberg: Die „ Freie Presse“ lädt zu Bestsellern, Basteln und Zuckerwatte
Redakteur
Von Wieland Josch
Die Lokalredaktion Freiberg der „Freien Presse“ setzt dem Advent in der Silberstadt noch einen drauf. Zum Weihnachts-Special am Obermarkt kommt auch eine bekannte Autorin.

Selbst diejenigen, die ein bisschen spät am Start sind, werden es nun nicht mehr verleugnen können: Es weihnachtet sehr! Seit 25. November leuchtet und duftet es auf dem Freiberger Christmarkt. Glühwein, Bratwurst und Christstollen erleben ihre Hochzeit des Jahres. Und nun kommt zu all den Attraktionen eine weitere hinzu.
