Weihnachts-Event im Pressehaus Freiberg: Die „ Freie Presse“ lädt zu Bestsellern, Basteln und Zuckerwatte

Die Lokalredaktion Freiberg der „Freien Presse“ setzt dem Advent in der Silberstadt noch einen drauf. Zum Weihnachts-Special am Obermarkt kommt auch eine bekannte Autorin.

Selbst diejenigen, die ein bisschen spät am Start sind, werden es nun nicht mehr verleugnen können: Es weihnachtet sehr! Seit 25. November leuchtet und duftet es auf dem Freiberger Christmarkt. Glühwein, Bratwurst und Christstollen erleben ihre Hochzeit des Jahres. Und nun kommt zu all den Attraktionen eine weitere hinzu.