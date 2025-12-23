Weihnachtsruhe in Freiberg: Bergleute und Chöre läuten das Fest ein

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit einer kleinen Bergparade begann die Aufwartung zur Weihnachtsruhe.
Mit einer kleinen Bergparade begann die Aufwartung zur Weihnachtsruhe. Bild: Mathias Herrmann
Laura Schröter, Phillip Preißler, Heiko Götze, Sven Krüger, Knappe Daniel und Martin Seltmann (v.l.) läuteten die Glocke zum Abschluss.
Laura Schröter, Phillip Preißler, Heiko Götze, Sven Krüger, Knappe Daniel und Martin Seltmann (v.l.) läuteten die Glocke zum Abschluss. Bild: Mathias Herrmann
Das Gewerk der Klaubekinder steht 2026 im Mittelpunkt der Freiberger Bergparade.
Das Gewerk der Klaubekinder steht 2026 im Mittelpunkt der Freiberger Bergparade. Bild: Mathias Herrmann
Die Domkurrende unter Leitung des Domkantors Albrecht Koch (r.) begeisterte mit Liedern auf dem Weg zum Obermarkt.
Die Domkurrende unter Leitung des Domkantors Albrecht Koch (r.) begeisterte mit Liedern auf dem Weg zum Obermarkt. Bild: Mathias Herrmann
Bürgermeister Martin Seltmann lud schon zum Christmarkt kommendes Jahr ein.
Bürgermeister Martin Seltmann lud schon zum Christmarkt kommendes Jahr ein. Bild: Mathias Herrmann
Bergleute verschiedener Gewerke begleiteten das Einläuten der Weihnachtsruhe.
Bergleute verschiedener Gewerke begleiteten das Einläuten der Weihnachtsruhe. Bild: Mathias Herrmann
Das Einläuten der Weihnachtsruhe hat in Freiberg Tradition.
Das Einläuten der Weihnachtsruhe hat in Freiberg Tradition. Bild: Mathias Herrmann
Bergmännische Aufwartung auf dem Obermarkt.
Bergmännische Aufwartung auf dem Obermarkt. Bild: Mathias Herrmann
Der Weihnachtsengel verzauberte mit erzgebirgischen Liedern.
Der Weihnachtsengel verzauberte mit erzgebirgischen Liedern. Bild: Mathias Herrmann
Mit Fackeln zog die Bergparade zum Obermarkt.
Mit Fackeln zog die Bergparade zum Obermarkt. Bild: Mathias Herrmann
Die Domkurrende formierte sich auf dem Schlossplatz mit der Bergparade.
Die Domkurrende formierte sich auf dem Schlossplatz mit der Bergparade. Bild: Mathias Herrmann
Mit einer kleinen Bergparade begann die Aufwartung zur Weihnachtsruhe.
Mit einer kleinen Bergparade begann die Aufwartung zur Weihnachtsruhe. Bild: Mathias Herrmann
Laura Schröter, Phillip Preißler, Heiko Götze, Sven Krüger, Knappe Daniel und Martin Seltmann (v.l.) läuteten die Glocke zum Abschluss.
Laura Schröter, Phillip Preißler, Heiko Götze, Sven Krüger, Knappe Daniel und Martin Seltmann (v.l.) läuteten die Glocke zum Abschluss. Bild: Mathias Herrmann
Das Gewerk der Klaubekinder steht 2026 im Mittelpunkt der Freiberger Bergparade.
Das Gewerk der Klaubekinder steht 2026 im Mittelpunkt der Freiberger Bergparade. Bild: Mathias Herrmann
Die Domkurrende unter Leitung des Domkantors Albrecht Koch (r.) begeisterte mit Liedern auf dem Weg zum Obermarkt.
Die Domkurrende unter Leitung des Domkantors Albrecht Koch (r.) begeisterte mit Liedern auf dem Weg zum Obermarkt. Bild: Mathias Herrmann
Bürgermeister Martin Seltmann lud schon zum Christmarkt kommendes Jahr ein.
Bürgermeister Martin Seltmann lud schon zum Christmarkt kommendes Jahr ein. Bild: Mathias Herrmann
Bergleute verschiedener Gewerke begleiteten das Einläuten der Weihnachtsruhe.
Bergleute verschiedener Gewerke begleiteten das Einläuten der Weihnachtsruhe. Bild: Mathias Herrmann
Das Einläuten der Weihnachtsruhe hat in Freiberg Tradition.
Das Einläuten der Weihnachtsruhe hat in Freiberg Tradition. Bild: Mathias Herrmann
Bergmännische Aufwartung auf dem Obermarkt.
Bergmännische Aufwartung auf dem Obermarkt. Bild: Mathias Herrmann
Der Weihnachtsengel verzauberte mit erzgebirgischen Liedern.
Der Weihnachtsengel verzauberte mit erzgebirgischen Liedern. Bild: Mathias Herrmann
Mit Fackeln zog die Bergparade zum Obermarkt.
Mit Fackeln zog die Bergparade zum Obermarkt. Bild: Mathias Herrmann
Die Domkurrende formierte sich auf dem Schlossplatz mit der Bergparade.
Die Domkurrende formierte sich auf dem Schlossplatz mit der Bergparade. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Weihnachtsruhe in Freiberg: Bergleute und Chöre läuten das Fest ein
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem Aufmarsch und dem Glockenschlag an der Bergmannsbaude begann die Weihnachtsruhe in Freiberg. Im Fackelschein kamen hunderte Menschen zusammen, um sich auf die besinnlichen Tage einzustimmen.

In Freiberg ist Stille eingekehrt. Mit dem Läuten der Glocke an der Bergmannsbaude auf dem Christmarkt begann die Weihnachtsruhe. Dieser Moment markiert den Abschluss des Christmarktes und den Beginn der Weihnachtszeit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
06.12.2025
3 min.
Es geht los: „Bergparade im Fackelschein“ startet in Freiberg
Wie im Vorjahr wird am Sonnabend zur traditionellen Bergparade in Freiberg auf dem Schlossplatz wieder eine bergmännische Aufwartung stattfinden.
Am Sonnabend ziehen ab 17 Uhr wieder rund 300 Berg- und Hüttenleute in ihrem traditionellen Habit durch die Freiberger Altstadt. Die „Freie Presse“ verrät, wo die besten Plätze sind.
Steffen Jankowski
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
30.11.2025
2 min.
Die schönsten Bilder vom Stollenanschnitt in Freiberg: Ein Stollen für den Tierpark
Bürgermeister Martin Seltmann (l.) und Silberstadtkönigin Laura Schröter schnitten den Stollen an.
Großer Andrang für einen großen Stollen zum traditionellen Stollenanschnitt auf dem Obermarkt in Freiberg.
Mathias Herrmann
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
Mehr Artikel