Weihnachtsruhe in Freiberg: Bergleute und Chöre läuten das Fest ein

Freiberg
Mit einem Aufmarsch und dem Glockenschlag an der Bergmannsbaude begann die Weihnachtsruhe in Freiberg. Im Fackelschein kamen hunderte Menschen zusammen, um sich auf die besinnlichen Tage einzustimmen.
In Freiberg ist Stille eingekehrt. Mit dem Läuten der Glocke an der Bergmannsbaude auf dem Christmarkt begann die Weihnachtsruhe. Dieser Moment markiert den Abschluss des Christmarktes und den Beginn der Weihnachtszeit.
