Weihnachtsruhe in Freiberg: Bergleute und Chöre läuten das Fest ein

Mit einem Aufmarsch und dem Glockenschlag an der Bergmannsbaude begann die Weihnachtsruhe in Freiberg. Im Fackelschein kamen hunderte Menschen zusammen, um sich auf die besinnlichen Tage einzustimmen.

