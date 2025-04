Weindorf wächst, Bierdorf weicht: Fünf Neuerungen für das Freiberger Bergstadtfest 2025

Selbst das größte Volksfest in Mittelsachsen muss sparen. Es verschwinden zu lassen, kam für die Silberstadt nicht in Frage. Deshalb musste ein neues Konzept her, um es zukunftssicher zu machen.

Das detaillierte Programm für das 38. Bergstadtfest, das vom 26. bis 29. Juni in Freiberg stattfinden wird, steht noch nicht fest. Aber dass in diesem Jahr einiges anders sein wird, wurde am Mittwoch bekannt gegeben. Denn auch an dem größten Volksfest in Mittelsachsen, das stets um die 100.000 Besucher anzieht, gehen die aktuellen...