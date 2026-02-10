Welterbe-Besucherzentrum in Freiberg: Ex-OB Sven Krüger kritisiert mangelnde Fortschritte

Seit Jahren steht fest: An der Petersstraße soll Freibergs Besucherzentrum für die Montanregion Erzgebirge entstehen. Dass es damit nur schleppend vorangeht, sorgt nun für Kritik vom Landrat.

Es sollte in erster Linie eine Information sein und keine größere Debatte auslösen: Steve Ittershagen gab in seiner Funktion als Geschäftsführer des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge dem Freiberger Stadtrat einen Bericht über die Tätigkeit des Vereins im Jahr 2025. Dabei wurde auch die Entwicklung des Welterbe-Infopunktes an der... Es sollte in erster Linie eine Information sein und keine größere Debatte auslösen: Steve Ittershagen gab in seiner Funktion als Geschäftsführer des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge dem Freiberger Stadtrat einen Bericht über die Tätigkeit des Vereins im Jahr 2025. Dabei wurde auch die Entwicklung des Welterbe-Infopunktes an der...