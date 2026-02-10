Welterbe-Besucherzentrum in Freiberg: Ex-OB Sven Krüger kritisiert mangelnde Fortschritte

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
2023 erläuterte der damalige Freiberger OB Sven Krüger (r.) Ministerpräsident Michael Kretschmer (2. v. r.) und Steve Ittershagen (l.) die Pläne für das Welterbe-Besucherzentrum.
2023 erläuterte der damalige Freiberger OB Sven Krüger (r.) Ministerpräsident Michael Kretschmer (2. v. r.) und Steve Ittershagen (l.) die Pläne für das Welterbe-Besucherzentrum. Bild: W. Josch/Archiv
Steve Ittershagen, Geschäftsführer des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge.
Steve Ittershagen, Geschäftsführer des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Mittelsachsens Landrat und Ex-Oberbürgermeister Sven Krüger (r.).
Mittelsachsens Landrat und Ex-Oberbürgermeister Sven Krüger (r.). Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Die Planungen des Welterbevereins und der Stadt Freiberg zur Interimslösung für ein Welterbebesucherzentrum.
Die Planungen des Welterbevereins und der Stadt Freiberg zur Interimslösung für ein Welterbebesucherzentrum. Bild: Strömer/Welterbeverein
An der Petersstraße in Freiberg soll das Welterbe-Besucherzentrum entstehen. Doch nach Jahren zeugen davon lediglich Plakate als Absichtserklärungen.
An der Petersstraße in Freiberg soll das Welterbe-Besucherzentrum entstehen. Doch nach Jahren zeugen davon lediglich Plakate als Absichtserklärungen. Bild: Wieland Josch
Der Standort des geplanten Welterbezentrums vom Garten aus gesehen.
Der Standort des geplanten Welterbezentrums vom Garten aus gesehen. Bild: Wieland Josch/Archiv
2023 erläuterte der damalige Freiberger OB Sven Krüger (r.) Ministerpräsident Michael Kretschmer (2. v. r.) und Steve Ittershagen (l.) die Pläne für das Welterbe-Besucherzentrum.
2023 erläuterte der damalige Freiberger OB Sven Krüger (r.) Ministerpräsident Michael Kretschmer (2. v. r.) und Steve Ittershagen (l.) die Pläne für das Welterbe-Besucherzentrum. Bild: W. Josch/Archiv
Steve Ittershagen, Geschäftsführer des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge.
Steve Ittershagen, Geschäftsführer des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Mittelsachsens Landrat und Ex-Oberbürgermeister Sven Krüger (r.).
Mittelsachsens Landrat und Ex-Oberbürgermeister Sven Krüger (r.). Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Die Planungen des Welterbevereins und der Stadt Freiberg zur Interimslösung für ein Welterbebesucherzentrum.
Die Planungen des Welterbevereins und der Stadt Freiberg zur Interimslösung für ein Welterbebesucherzentrum. Bild: Strömer/Welterbeverein
An der Petersstraße in Freiberg soll das Welterbe-Besucherzentrum entstehen. Doch nach Jahren zeugen davon lediglich Plakate als Absichtserklärungen.
An der Petersstraße in Freiberg soll das Welterbe-Besucherzentrum entstehen. Doch nach Jahren zeugen davon lediglich Plakate als Absichtserklärungen. Bild: Wieland Josch
Der Standort des geplanten Welterbezentrums vom Garten aus gesehen.
Der Standort des geplanten Welterbezentrums vom Garten aus gesehen. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Welterbe-Besucherzentrum in Freiberg: Ex-OB Sven Krüger kritisiert mangelnde Fortschritte
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Jahren steht fest: An der Petersstraße soll Freibergs Besucherzentrum für die Montanregion Erzgebirge entstehen. Dass es damit nur schleppend vorangeht, sorgt nun für Kritik vom Landrat.

Es sollte in erster Linie eine Information sein und keine größere Debatte auslösen: Steve Ittershagen gab in seiner Funktion als Geschäftsführer des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge dem Freiberger Stadtrat einen Bericht über die Tätigkeit des Vereins im Jahr 2025. Dabei wurde auch die Entwicklung des Welterbe-Infopunktes an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2026
3 min.
Freibergs Weg zum Welterbe-Besucherzentrum: So könnte es gehen
Steve Ittershagen erläutert im Welterbe-Infopunkt in der Erbischen Straße 5 in Freiberg die Montanregion. Der kleine Laden im Erdgeschoss war im Februar 2025 eröffnet worden.
In der Montanregion Erzgebirge sollen auf sächsischer Seite vier große Anlaufpunkte für Touristen entstehen. Freiberg hinkt in dem Quartett hinterher. Doch jetzt gibt es einen „kleinen Masterplan“.
Steffen Jankowski
30.01.2026
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
13:12 Uhr
2 min.
Deutsche Faxe - Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament
Ursula von der Leyen betonte die Bedeutung des Bürokratieabbaus für Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Ein Seitenhieb sorgt für Lacher im EU-Parlament: Die Präsidentin der EU-Kommission spielt auf Deutschlands Fax-Vorliebe an. Was steckt hinter ihrer Kritik beim Bürokratieabbau?
Mehr Artikel