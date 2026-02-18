MENÜ
Steve Ittershagen (l.) mit Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (r.) im Welterbe-Info-Punkt an der Erbischen Straße in Freiberg.
Steve Ittershagen (l.) mit Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (r.) im Welterbe-Info-Punkt an der Erbischen Straße in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
An der Petersstraße in Freiberg soll das Welterbe-Besucherzentrum entstehen.
An der Petersstraße in Freiberg soll das Welterbe-Besucherzentrum entstehen. Bild: Wieland Josch
An der geplanten dezentralen Interimslösung für ein Welterbe-Besucherzentrum in Freiberg scheiden sich die Geister.
An der geplanten dezentralen Interimslösung für ein Welterbe-Besucherzentrum in Freiberg scheiden sich die Geister. Bild: Strömer/Welterbeverein
Alexander Geißler, Mitglied der SPD-Fraktion im Freiberger Stadtrat.
Alexander Geißler, Mitglied der SPD-Fraktion im Freiberger Stadtrat. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Der Sitz der Saxonia-Freiberg-Stiftung an der Chemnitzer Straße 8.
Der Sitz der Saxonia-Freiberg-Stiftung an der Chemnitzer Straße 8. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
„Peinlich für Freiberg“: Stadt hinkt beim Welterbe-Zentrum hinterher
Von Wieland Josch
Freibergs Besucherzentrum lässt auf sich warten. Die Stadt setzt auf dezentrale Lösungen, um die Montanregion Erzgebirge erlebbar zu machen. Doch nicht alle sind überzeugt. - Reaktionen zur Interimslösung.

Die Silberstadt wird auf ihr Besucherzentrum noch eine Weile warten müssen. Die Umsetzung könnte wohl noch fünf Jahre oder mehr dauern. Das ist spätestens klar nach den Informationen, die Steve Ittershagen, Geschäftsführer des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge, zum Stand der Welterbe-Besucherzentren (WBZ) im Stadtrat gegeben hat.
