Steve Ittershagen erläutert im Welterbe-Infopunkt in der Erbischen Straße 5 in Freiberg die Montanregion. Der kleine Laden im Erdgeschoss war im Februar 2025 eröffnet worden.
Steve Ittershagen erläutert im Welterbe-Infopunkt in der Erbischen Straße 5 in Freiberg die Montanregion. Der kleine Laden im Erdgeschoss war im Februar 2025 eröffnet worden.
Im August 2025 war in Marienberg Richtfest für ein Welterbezentrum gefeiert worden.
Im August 2025 war in Marienberg Richtfest für ein Welterbezentrum gefeiert worden.
Der zuletzt geplante Standort für das Welterbe-Besucherzentrum in Freiberg an der Petersstraße.
Der zuletzt geplante Standort für das Welterbe-Besucherzentrum in Freiberg an der Petersstraße.
Freiberg
Freibergs Weg zum Welterbe-Besucherzentrum: So könnte es gehen
Von Steffen Jankowski
In der Montanregion Erzgebirge sollen auf sächsischer Seite vier große Anlaufpunkte für Touristen entstehen. Freiberg hinkt in dem Quartett hinterher. Doch jetzt gibt es einen „kleinen Masterplan“.

In Marienberg ist vor sechs Monaten Richtfest für ein Welterbe-Besucherzentrum gefeiert worden. Ab März soll der Aufbau der Ausstellung beginnen, wie Steve Ittershagen vom Verein „Welterbe Montanregion Erzgebirge“ bestätigt. Auch in Annaberg werde bereits am Aufbau eines solchen Besucherzentrums gearbeitet, so der Geschäftsführer weiter....
