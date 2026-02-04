Freibergs Weg zum Welterbe-Besucherzentrum: So könnte es gehen

In der Montanregion Erzgebirge sollen auf sächsischer Seite vier große Anlaufpunkte für Touristen entstehen. Freiberg hinkt in dem Quartett hinterher. Doch jetzt gibt es einen „kleinen Masterplan“.

In Marienberg ist vor sechs Monaten Richtfest für ein Welterbe-Besucherzentrum gefeiert worden. Ab März soll der Aufbau der Ausstellung beginnen, wie Steve Ittershagen vom Verein „Welterbe Montanregion Erzgebirge" bestätigt. Auch in Annaberg werde bereits am Aufbau eines solchen Besucherzentrums gearbeitet, so der Geschäftsführer weiter.