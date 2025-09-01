Wenn vier Aktenordner nicht ausreichen: Angeklagter wegen vielfältiger Delikte vor Freiberger Gericht: „Ich war angefressen“

Die Liste der Anklagepunkte liest sich wie ein Krimi. Körperverletzung, Einbruch und Diebstahl – doch der Angeklagte kann sich an nichts erinnern.

Ein Mann stand vor dem Amtsgericht Freiberg, um sich für eine schier endlose Liste von Straftaten zu verantworten. An das meiste, was von 2022 bis 2023 geschah, kann sich G. (Name bekannt) nach eigenen Angaben nicht mehr erinnern.