  Wenn vier Aktenordner nicht ausreichen: Angeklagter wegen vielfältiger Delikte vor Freiberger Gericht: „Ich war angefressen"

Es waren viele Taten, wegen denen sich ein Angeklagter am Amtsgericht verantworten muss.
Es waren viele Taten, wegen denen sich ein Angeklagter am Amtsgericht verantworten muss.
Freiberg
Wenn vier Aktenordner nicht ausreichen: Angeklagter wegen vielfältiger Delikte vor Freiberger Gericht: „Ich war angefressen“
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Liste der Anklagepunkte liest sich wie ein Krimi. Körperverletzung, Einbruch und Diebstahl – doch der Angeklagte kann sich an nichts erinnern.

Ein Mann stand vor dem Amtsgericht Freiberg, um sich für eine schier endlose Liste von Straftaten zu verantworten. An das meiste, was von 2022 bis 2023 geschah, kann sich G. (Name bekannt) nach eigenen Angaben nicht mehr erinnern.
