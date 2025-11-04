Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stollentest 2024: André Bernatzky (l.) und Sebastian Weidelt checken Stollenvariationen. Bild: Christof Heyden
Stollentest 2024: André Bernatzky (l.) und Sebastian Weidelt checken Stollenvariationen. Bild: Christof Heyden
Freiberg
Wie schmeckt der Stollen 2025?: In Blockhausen wird das Rätsel gelüftet
Von Christof Heyden
Bevor die Adventszeit startet, rüsten sich die Meister des Stollengebäcks in Mittelsachsen und Meißen für den Qualitätstest in Dorfchemnitz im Erzgebirge. Was die Besucher erwartet:

Eine kulinarische Herausforderung steht am Wochenende vor einer Fachjury von Feinschmeckern und Publikum: Die in der Bäckerinnung Mittelsachsens vertretenen Handwerker stellen sich gemeinsam mit Zunftkollegen aus Meißen erneut einem Qualitätsurteil: Wie schmeckt der Stollenjahrgang 2025?
