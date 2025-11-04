Wie schmeckt der Stollen 2025?: In Blockhausen wird das Rätsel gelüftet

Bevor die Adventszeit startet, rüsten sich die Meister des Stollengebäcks in Mittelsachsen und Meißen für den Qualitätstest in Dorfchemnitz im Erzgebirge. Was die Besucher erwartet:

Eine kulinarische Herausforderung steht am Wochenende vor einer Fachjury von Feinschmeckern und Publikum: Die in der Bäckerinnung Mittelsachsens vertretenen Handwerker stellen sich gemeinsam mit Zunftkollegen aus Meißen erneut einem Qualitätsurteil: Wie schmeckt der Stollenjahrgang 2025?