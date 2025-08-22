Wie schmeckt der Wein in Afrika, Herr Wiesner? – 30 Jahre Wein-Genuss in Freiberg

Christoph Wiesner verbindet seit drei Jahrzehnten zwei Leidenschaften: Die Liebe zum Wein und die zum Reisen. Er ist viel herumgekommen und hielt nach guten Tropfen Ausschau.

Dass es an der Obergasse in Freiberg irgendwie um Wein gehen muss, das ist schon draußen erkennbar. Zumindest im Sommer. Denn dort, gelegen vor dem ehemaligen Restaurant „Le Bambou“, befindet sich der einzige „Weinberg“ in Freiberg. Er ist zwar nicht groß, aber die Reben tragen in guten Jahren reichlich Trauben. Früher habe an der...