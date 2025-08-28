Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolbild: Der Morgenhimmel leuchtet über einer Landschaft mit Windenergieanlagen.
Symbolbild: Der Morgenhimmel leuchtet über einer Landschaft mit Windenergieanlagen. Bild: Patrick Pleul/dpa
Freiberg
Windkraftmoratorium in Mittelsachsen: Geht das überhaupt?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
0:00 Anhören

Die AfD will im Kreistag einen Windkraft-Ausbaustopp für den Landkreis Mittelsachsen erwirken. Der Freistaat nimmt der Idee den Wind aus den Segeln.

Kann sich ein Landkreis über Bundes- und Landesrecht hinweg setzen? Wenn es nach der AfD-Fraktion in Mittelsachsen geht, soll der Ausbau von Windenergieanlagen in Mittelsachsen für vier Jahre ausgesetzt werden. Einzelne Gemeinden seien überlastet, sagt Fraktionschef Dr. Rolf Weigand und will ein Windkraftmoratorium durchsetzen.
09:00 Uhr
4 min.
Reizthema Wind: Wie viele Windräder kommen noch nach Mittelsachsen?
Der Transport eines Windradflügels nach Kleinschirma hat für Aufsehen gesorgt. Die AfD will den weiteren Ausbau in Mittelsachsen per Moratorium stoppen.
Neben der SPD will die AfD einen Stopp beim Windkraftausbau in Mittelsachsen - und hat einen eigenen Antrag in den Kreistag eingereicht. Sind mittelsächsische Orte überlastet? Und was könnte helfen?
Cornelia Schönberg
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
30.08.2025
4 min.
Deutliche Preiserhöhung in Zwickauer Parkhäusern: Warum Kunden künftig mehr zahlen müssen
Betreiber Contipark hat die Preise in den Zwickauer Parkhäusern angehoben.
Der Anbieter Contipark hat die Preise in allen drei Parkhäusern in Zwickau deutlich angehoben. Ziehen jetzt auch die städtischen Parkflächen nach?
Jim Kerzig
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
20.08.2025
2 min.
Superblitzer von Mittelsachsen: Auch Landrat Krüger aus Freiberg ist schon geblitzt worden
Der Blitzer in der Ortsdurchfahrt von Schlegel soll neue Messtechnik bekommen.
Der Blitzer-Standort an der B 169 in Hainichen ist Spitzenreiter bei erfassten Tempoverstößen. Nun will der Landkreis die Anlage in Eigenregie betreiben. Was Landrat Sven Krüger dazu sagt.
Jan Leißner
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel