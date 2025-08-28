Windkraftmoratorium in Mittelsachsen: Geht das überhaupt?

Freiberg
Die AfD will im Kreistag einen Windkraft-Ausbaustopp für den Landkreis Mittelsachsen erwirken. Der Freistaat nimmt der Idee den Wind aus den Segeln.
Kann sich ein Landkreis über Bundes- und Landesrecht hinweg setzen? Wenn es nach der AfD-Fraktion in Mittelsachsen geht, soll der Ausbau von Windenergieanlagen in Mittelsachsen für vier Jahre ausgesetzt werden. Einzelne Gemeinden seien überlastet, sagt Fraktionschef Dr. Rolf Weigand und will ein Windkraftmoratorium durchsetzen.
