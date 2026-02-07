„Wir holen unsere Jugend zurück!“: 500 Fans feiern Simon & Garfunkel Revival in Freiberg

Freiberg
In der ausverkauften Nikolaikirche hat die Band mit ihren Songs vergessene Erinnerungen geweckt. Das sagen Besucher über den Simon & Garfunkel-Abend.
The Simon & Garfunkel Revival Band hat am Freitagabend die ausverkaufte Nikolaikirche mit rund 500 Gästen gerockt. Mit Songs aus DDR-Zeiten nahmen sie die Gäste mit zurück in ihre Jugend. So etwa Kerstin und Angrzej Mainka aus Lichtenberg. „Wir holen unsere Jugend zurück!“, sagte die 70-Jährige. „Uns begeistert die ausstrahlende Ruhe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.