Simon & Garfunkel-Sound im Stollberger Bürgergarten

Stollberg
Der Saal im Stollberger Bürgergarten war beim Konzert der Simon & Garfunkel Revival Band ausverkauft.
Bei der Simon & Garfunkel Revival Band verschwimmt die Grenze zwischen Original und Kopie. Dem stimmt Steffen Lehm aus Chemnitz zu, der die Musiker Samstag beim Konzert im ausverkauften Saal des Stollberger Bürgergartens live erlebt hat. Der 79-jährige ist seit 40 Jahren Simon & Garfunkel-Fan: „Wir freuen uns, wenn wir die Musik hören. Das...
