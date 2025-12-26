Wo es in Freiberg nach dem Christmarkt noch draußen Glühwein gibt

Der Freiberger Christmarkt ist geschlossen – doch Glühwein, Punsch und andere Heißgetränke gibt es weiterhin. Von der Eisbahn im Schloss über das Außenfenster der Stadtwirtschaft bis zur Winterlounge.

Der Freiberger Christmarkt ist vorbei, die Lust auf ein warmes Getränk an der frischen Luft bleibt: In Freiberg gibt es auch nach der Schließung des Weihnachtsmarktes am Montagabend weiterhin mehrere Stellen, an denen Glühwein, Punsch oder andere Heißgetränke ausgeschenkt werden.