Punsch, Glühwein und andere heiße Getränke gibt es an der Eisbahn im Freiberger Schlosshof.
Punsch, Glühwein und andere heiße Getränke gibt es an der Eisbahn im Freiberger Schlosshof. Bild: H. Hubricht
Bis zum 22. Februar ist die Eisbahn im Freiberger Schlosshof geöffnet.
Bis zum 22. Februar ist die Eisbahn im Freiberger Schlosshof geöffnet. Bild: Mathias Herrmann
An der Außentheke der Freiberger Stadtwirtschaft gibt es noch Glühwein und Punsch, hier ein Foto vom 22. Dezember 2025.
An der Außentheke der Freiberger Stadtwirtschaft gibt es noch Glühwein und Punsch, hier ein Foto vom 22. Dezember 2025. Bild: Heike Hubricht
Hinter dem Freiberger Rathaus gibt es eine Winterlounge, hier Andrea Gerlach und Tino Glöckner.
Hinter dem Freiberger Rathaus gibt es eine Winterlounge, hier Andrea Gerlach und Tino Glöckner. Bild: Eckardt Mildner
Mitarbeiterin Milena Böhm vom Freiberger Laden von „Fliege 52“ bereitet auch Glühgin zu.
Mitarbeiterin Milena Böhm vom Freiberger Laden von „Fliege 52“ bereitet auch Glühgin zu. Bild: Heike Hubricht
Freiberg
Wo es in Freiberg nach dem Christmarkt noch draußen Glühwein gibt
Von Heike Hubricht
Der Freiberger Christmarkt ist geschlossen – doch Glühwein, Punsch und andere Heißgetränke gibt es weiterhin. Von der Eisbahn im Schloss über das Außenfenster der Stadtwirtschaft bis zur Winterlounge.

Der Freiberger Christmarkt ist vorbei, die Lust auf ein warmes Getränk an der frischen Luft bleibt: In Freiberg gibt es auch nach der Schließung des Weihnachtsmarktes am Montagabend weiterhin mehrere Stellen, an denen Glühwein, Punsch oder andere Heißgetränke ausgeschenkt werden.
