Wohnungsbrand in Brand-Erbisdorf: Großeinsatz für Feuerwehren

Ein 69-Jähriger musste am Donnerstag bei einem Brand in einem Haus an der B 101 in Brand-Erbisdorf mit der Drehleiter gerettet werden. Die Polizei ermittelt. Was ist über die Brandursache bekannt?

Am späten Donnerstagabend ist es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Freiberger Straße (B 101) in Brand-Erbisdorf gekommen. Ein 69-jähriger Mann wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage.