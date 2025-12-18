Zuger Straße in Freiberg wieder offen: Endlich wieder freie Fahrt, aber wie lange?

Die Sanierung der Zuger Straße in Freiberg hat etwas länger gedauert. Die kommenden Etappen dürften für Anwohner und Gewerbetreibende aber noch fordernder werden.

Gunar Kuchling freut sich. Nicht nur weil bald Weihnachten ist, sondern dass die Zuger Straße in Freiberg wieder vollständig befahrbar ist. Der Geschäftsführer der IHG Maschinenfabrik in Muldenhütten ist am Donnerstagvormittag zum Freiberger Porzellan an der Zuger Straße gekommen, um mehrere Kartons mit Tassen abzuholen, die er dort bestellt...