Die Polizei musste zu schweren Unfällen in Clausnitz und Großhartmannsdorf ausrücken.
Die Polizei musste zu schweren Unfällen in Clausnitz und Großhartmannsdorf ausrücken. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Die Polizei musste zu schweren Unfällen in Clausnitz und Großhartmannsdorf ausrücken.
Die Polizei musste zu schweren Unfällen in Clausnitz und Großhartmannsdorf ausrücken. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Freiberg
Zwei 16-jährige Mopedfahrer bei Unfällen in Clausnitz und Großhartmannsdorf schwer verletzt
Von Freie Presse
Die beiden Jugendlichen waren mit Simson-Mopeds unterwegs. Ein 16-Jähriger musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Rechenberg-Bienenmühle.

Zwei 16-jährige Mopedfahrer sind bei Unfällen am Montag schwer verletzt worden. Laut Polizei befuhr am Nachmittag ein 16-jähriger Mopedfahrer in Clausnitz die Dorfstraße aus Richtung B 171 in Richtung An der Rache. Ausgangs einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, streifte mit dem Simson-Moped die Bordsteinkante, stürzte und überschlug sich. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nur etwa eine Stunde später kam auf der Verbindungsstraße zwischen Neue Dorfstraße und Hauptstraße in Großhartmannsdorf ein 16-Jähriger mit einer Simson von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Der 16-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. (fp)

