Zwischen Spaß und Waldwirtschaft: Freibergs Silberstadtloipe nach einem Tag schon zerfahren

Teile der Silberstadtloipe sind schon wieder Geschichte: Holztransporte haben Vorrang im Freiberger Stadtwald.
Teile der Silberstadtloipe sind schon wieder Geschichte: Holztransporte haben Vorrang im Freiberger Stadtwald. Bild: Cornelia Wandke
Cornelia Wandke ist gebürtige Freibergerin und lebt heute in Tirol. Sie liebt Langlauf und ist schon mehrmals auf der Freiberger Silberstadtloipe unterwegs gewesen. Das Foto zeigt sie beim Langlauf am Achensee.
Cornelia Wandke ist gebürtige Freibergerin und lebt heute in Tirol. Sie liebt Langlauf und ist schon mehrmals auf der Freiberger Silberstadtloipe unterwegs gewesen. Das Foto zeigt sie beim Langlauf am Achensee. Bild: Cornelia Wandke
Frank Pfeifer ist der treibende Motor, wenn es um das Thema Ski und Loipe in Linda geht. Das Spuren ziehen ist das Eine, aber Wartung, Reparatur, Räderwechsel und das Training ist das andere. Zum Team gehören auch Robin Pfeifer, Sebastian Kühn, Olaf Kühn und Viktor Schulz.
Frank Pfeifer ist der treibende Motor, wenn es um das Thema Ski und Loipe in Linda geht. Das Spuren ziehen ist das Eine, aber Wartung, Reparatur, Räderwechsel und das Training ist das andere. Zum Team gehören auch Robin Pfeifer, Sebastian Kühn, Olaf Kühn und Viktor Schulz. Bild: Mirko Espig
Mirko Espig ist der Vorstandsvorsitzende des Sportvereins Linda. In Brand-Erbisdorf sitzt er im Stadtrat.
Mirko Espig ist der Vorstandsvorsitzende des Sportvereins Linda. In Brand-Erbisdorf sitzt er im Stadtrat. Bild: Mirko Espig/Archiv
Von der Loipe ist in diesem Streckenabschnitt in Richtung Linda nicht mehr viel zu erkennen.
Von der Loipe ist in diesem Streckenabschnitt in Richtung Linda nicht mehr viel zu erkennen. Bild: Cornelia Wandke
Am Sportplatz in Linda trainieren Kinder des SV Linda das Langlaufen. Die Bedingungen sind gerade ideal dafür.
Am Sportplatz in Linda trainieren Kinder des SV Linda das Langlaufen. Die Bedingungen sind gerade ideal dafür. Bild: Mirko Espig
Freiberg
Zwischen Spaß und Waldwirtschaft: Freibergs Silberstadtloipe nach einem Tag schon zerfahren
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
So schön die gespurte Loipe in Freiberg am Montag noch war: Am Dienstag wurde sie im Wald von schweren Fahrzeugen überfahren. Muss das sein? Zwei Perspektiven darauf – und eine Ansage.

Cornelia Wandke (46) ärgert sich. Die gebürtige Freibergerin lebt in Österreich, kommt aber so oft es geht in ihre Heimat. Gerade ist sie zu Besuch und hat als passionierte Langläuferin die seit Montag präparierte Silberstadtloipe schon mehrmals genutzt. Die Loipe führt vom Sportplatz Linda bis Freiberg unter anderem auf den Hauptwegen durch...
