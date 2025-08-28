100 Jahre: Freiwillige Feuerwehr Lauenhain feiert Jubiläum und Einweihung des neuen Gerätehauses

Mittweida
Doppelter Grund zur Freude: Die Feuerwehr feiert am Wochenende 100-jähriges Bestehen sowie die Einweihung des neuen Gerätehauses mit Festprogramm.
Gleich doppelt Grund zum Feiern: Die Freiwillige Feuerwehr Lauenhain gibt es 100 Jahre und hat ein neues Feuerwehrgerätehaus. Dorthin, in die Dorfstraße 1, lädt sie zur Einweihung ein. Die Festsitzung am Freitag um 18 Uhr ist zunächst für geladene Gäste. Am Samstag folgt die für die Öffentlichkeit mitsamt Umzug ins neue Gerätehaus ab 10...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.