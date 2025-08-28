Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Richtfest für das neue Feuerwehrgerätehaus in Lauenhain war im November.
Richtfest für das neue Feuerwehrgerätehaus in Lauenhain war im November. Bild: Mario Hösel/Archiv
Mittweida
100 Jahre: Freiwillige Feuerwehr Lauenhain feiert Jubiläum und Einweihung des neuen Gerätehauses
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Doppelter Grund zur Freude: Die Feuerwehr feiert am Wochenende 100-jähriges Bestehen sowie die Einweihung des neuen Gerätehauses mit Festprogramm.

Gleich doppelt Grund zum Feiern: Die Freiwillige Feuerwehr Lauenhain gibt es 100 Jahre und hat ein neues Feuerwehrgerätehaus. Dorthin, in die Dorfstraße 1, lädt sie zur Einweihung ein. Die Festsitzung am Freitag um 18 Uhr ist zunächst für geladene Gäste. Am Samstag folgt die für die Öffentlichkeit mitsamt Umzug ins neue Gerätehaus ab 10...
