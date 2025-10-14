14 und 16 Jahre alt: Einbrecher-Duo in Mittweida geschnappt

Mittweida
In Mittweida haben zwei maskierte Jugendliche maskiert, in ein Geschäft einzubrechen. Bei der Flucht sprang einer von ihnen von einer Brücke in einen Bach.
Zwei Einbrecher – 14 und 16 Jahre alt – sind in der Nacht von Montag zu Dienstag in Mittweida gestellt worden. Eine Frau verständigte die Polizei, als sie zwei Maskierte bemerkte, die versuchten, in ein Geschäft einzubrechen. Beim Erblicken der Beamten ließen sie von der Eingangstür ab und flüchteten. Kurze Zeit später konnten sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.