180 Menschen demonstrieren in Frankenberg für Verbleib der Kita „Taka-Tuka-Land“ in städtischer Hand

Die Kindertagesstätten standen nicht auf der Tagesordnung des Rates in Frankenberg. Trotzdem tauchte das Thema im Stadtrat auf. Zuvor hatten Eltern ihre Forderungen gut sichtbar klar gemacht.

Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) berichtete eingangs der Stadtratssitzung von einem polarisierenden Vorgang zum Kita-Thema. „Bei der Landesdirektion ist eine anonyme Beschwerde eingegangen“, sagte er. Mit dieser beschäftige sich nun auch die Kommunalaufsicht. Es geht darin im Vorfeld möglicher Veränderungen in der Kita-Landschaft um... Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) berichtete eingangs der Stadtratssitzung von einem polarisierenden Vorgang zum Kita-Thema. „Bei der Landesdirektion ist eine anonyme Beschwerde eingegangen“, sagte er. Mit dieser beschäftige sich nun auch die Kommunalaufsicht. Es geht darin im Vorfeld möglicher Veränderungen in der Kita-Landschaft um...