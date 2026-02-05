MENÜ
  • 180 Menschen demonstrieren in Frankenberg für Verbleib der Kita „Taka-Tuka-Land“ in städtischer Hand

Circa 180 Eltern und Kinder forderten bei einem Spaziergang den Status quo für das „Taka-Tuka-Land“.
Circa 180 Eltern und Kinder forderten bei einem Spaziergang den Status quo für das „Taka-Tuka-Land".
Engagieren sich für den Verbleib der Kita „Taka-Tuka-Land“ beim städtischen Träger: Vicky Simon (l.) und Christin Wolf.
Engagieren sich für den Verbleib der Kita „Taka-Tuka-Land" beim städtischen Träger: Vicky Simon (l.) und Christin Wolf.
Diese Püppis wurden dem Bürgermeister überreicht. Damit sollen Naturverbundenheit, Forschergeist und Achtsamkeit erhalten bleiben.
Diese Püppis wurden dem Bürgermeister überreicht. Damit sollen Naturverbundenheit, Forschergeist und Achtsamkeit erhalten bleiben.
Circa 180 Eltern und Kinder forderten bei einem Spaziergang den Status quo für das „Taka-Tuka-Land“.
Circa 180 Eltern und Kinder forderten bei einem Spaziergang den Status quo für das „Taka-Tuka-Land“. Bild: Ingolf Rosendahl
Engagieren sich für den Verbleib der Kita „Taka-Tuka-Land“ beim städtischen Träger: Vicky Simon (l.) und Christin Wolf.
Engagieren sich für den Verbleib der Kita „Taka-Tuka-Land“ beim städtischen Träger: Vicky Simon (l.) und Christin Wolf. Bild: Ingolf Rosendahl
Diese Püppis wurden dem Bürgermeister überreicht. Damit sollen Naturverbundenheit, Forschergeist und Achtsamkeit erhalten bleiben.
Diese Püppis wurden dem Bürgermeister überreicht. Damit sollen Naturverbundenheit, Forschergeist und Achtsamkeit erhalten bleiben. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
180 Menschen demonstrieren in Frankenberg für Verbleib der Kita „Taka-Tuka-Land“ in städtischer Hand
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Die Kindertagesstätten standen nicht auf der Tagesordnung des Rates in Frankenberg. Trotzdem tauchte das Thema im Stadtrat auf. Zuvor hatten Eltern ihre Forderungen gut sichtbar klar gemacht.

Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) berichtete eingangs der Stadtratssitzung von einem polarisierenden Vorgang zum Kita-Thema. „Bei der Landesdirektion ist eine anonyme Beschwerde eingegangen“, sagte er. Mit dieser beschäftige sich nun auch die Kommunalaufsicht. Es geht darin im Vorfeld möglicher Veränderungen in der Kita-Landschaft um...
