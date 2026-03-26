Frankenberg fehlen die Kinder: Kitas vor unsicherer Zukunft

Mittweida
Eine Vorab-Demo vor der Tür, prall gefüllte Gästereihen und eine fast zweistündige Stadtratsdebatte - die Zukunft der Kitas bewegt Frankenberg. Doch was kam nun bei der Sitzung heraus?
Der Druck, unter dem die Stadtverwaltung steht, könnte kaum größer sein: Über 1000 Leute haben die Petition unterschrieben, die sich für einen Verbleib der Kita „Taka-Tuka-Land“ in städtischer Trägerschaft ausspricht. In die selbe Kerbe schlug am Mittwoch eine Kundgebung mit 40 Menschen unter Polizeischutz vor dem Veranstaltungszentrum...
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