Frankenberg fehlen die Kinder: Kitas vor unsicherer Zukunft

Eine Vorab-Demo vor der Tür, prall gefüllte Gästereihen und eine fast zweistündige Stadtratsdebatte - die Zukunft der Kitas bewegt Frankenberg. Doch was kam nun bei der Sitzung heraus?

Der Druck, unter dem die Stadtverwaltung steht, könnte kaum größer sein: Über 1000 Leute haben die Petition unterschrieben, die sich für einen Verbleib der Kita „Taka-Tuka-Land“ in städtischer Trägerschaft ausspricht. In die selbe Kerbe schlug am Mittwoch eine Kundgebung mit 40 Menschen unter Polizeischutz vor dem Veranstaltungszentrum... Der Druck, unter dem die Stadtverwaltung steht, könnte kaum größer sein: Über 1000 Leute haben die Petition unterschrieben, die sich für einen Verbleib der Kita „Taka-Tuka-Land“ in städtischer Trägerschaft ausspricht. In die selbe Kerbe schlug am Mittwoch eine Kundgebung mit 40 Menschen unter Polizeischutz vor dem Veranstaltungszentrum...