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Circa 180 Eltern und Kinder forderten Anfang des Jahres bei einem Spaziergang den Status quo für das „Taka-Tuka-Land“.
Circa 180 Eltern und Kinder forderten Anfang des Jahres bei einem Spaziergang den Status quo für das „Taka-Tuka-Land“. Foto: Ingolf Rosendahl/Archiv
Die Kita „Windrädchen“ in Mühlbach war als Schließungs-Kandidat im Gespräch.
Die Kita „Windrädchen“ in Mühlbach war als Schließungs-Kandidat im Gespräch. Foto: Ingolf Rosendahl/Archiv
Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) steht vor der schwierigen Aufgabe, die Kita-Landschaft anzupassen.
Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) steht vor der schwierigen Aufgabe, die Kita-Landschaft anzupassen. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Circa 180 Eltern und Kinder forderten Anfang des Jahres bei einem Spaziergang den Status quo für das „Taka-Tuka-Land“.
Circa 180 Eltern und Kinder forderten Anfang des Jahres bei einem Spaziergang den Status quo für das „Taka-Tuka-Land“. Foto: Ingolf Rosendahl/Archiv
Die Kita „Windrädchen“ in Mühlbach war als Schließungs-Kandidat im Gespräch.
Die Kita „Windrädchen“ in Mühlbach war als Schließungs-Kandidat im Gespräch. Foto: Ingolf Rosendahl/Archiv
Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) steht vor der schwierigen Aufgabe, die Kita-Landschaft anzupassen.
Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) steht vor der schwierigen Aufgabe, die Kita-Landschaft anzupassen. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Mittweida
Frankenberg: Wie weiter mit den Kitas der Stadt?
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
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Frankenberg. Die Stadt muss ihre Kitas an sinkende Geburtenzahlen anpassen. Wie das - bei gleichbleibender Qualität der Betreuung - gelingen soll, dafür liegen mehrere Vorschläge auf dem Tisch der Stadträte. Das Rathaus hat eine Vorzugsvariante. Gegen die wird protestiert.

Warum müssen die Kapazitäten der Kitas in Frankenberg reduziert werden?
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