Frankenberg: Wie weiter mit den Kitas der Stadt?

Frankenberg. Die Stadt muss ihre Kitas an sinkende Geburtenzahlen anpassen. Wie das - bei gleichbleibender Qualität der Betreuung - gelingen soll, dafür liegen mehrere Vorschläge auf dem Tisch der Stadträte. Das Rathaus hat eine Vorzugsvariante. Gegen die wird protestiert.

Warum müssen die Kapazitäten der Kitas in Frankenberg reduziert werden? Warum müssen die Kapazitäten der Kitas in Frankenberg reduziert werden?