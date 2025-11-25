20 Jahre Frust an der Burgstädter Straße in Mittweida: Wann wird hier endlich gebaut?

Seit 2006 ist die Straße ein Sorgenkind. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Nun teilt der Freistaat Sachsen mit, wann hier frühestens gebaut werden kann.

Über Jahre spendierte die „Freie Presse“ einmal jährlich eine Geburtstagstorte, obwohl eigentlich niemandem zum Feiern zumute war. Die Leckerei kam immer dann aufs Foto, wenn wieder ein Jahr vorüber war und sich noch immer nichts an der Burgstädter Straße in Mittweida getan hatte. Denn hier findet sich seit 2006 ein Ärgernis für...