Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall ist in Schönborn-Dreiwerden passiert.
Ein Unfall ist in Schönborn-Dreiwerden passiert. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Ein Unfall ist in Schönborn-Dreiwerden passiert.
Ein Unfall ist in Schönborn-Dreiwerden passiert. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Mittweida
21-Jähriger kracht in Rossau mit dem Auto gegen einen Baum
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Wie es dazu gekommen ist.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 5. November, in Rossau ist ein 21-jähriger Mann mit seinem Volkswagen gegen einen Baum gekracht. Das wurde aus der Polizeidirektion Chemnitz mitgeteilt. Der Unfall ist gegen 23.55 im Ortsteil Schönborn-Dreiwerden passiert. Der 21-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW auf der Straße Zum Zschopautal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
14.10.2025
1 min.
21-Jährige bei Auffahrunfall in Neuensalz verletzt
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Neuensalz.
Der Unfall ist im Ortsteil Thossfell passiert. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
15:15 Uhr
1 min.
17-Jähriger rutscht mit dem Moped gegen ein Auto
Bei einem Unfall in Flöha wurde ein 17-Jähriger leicht verletzt.
Der Wagen hatte gehalten. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel