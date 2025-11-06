21-Jähriger kracht in Rossau mit dem Auto gegen einen Baum

Mittweida
Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Wie es dazu gekommen ist.
Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 5. November, in Rossau ist ein 21-jähriger Mann mit seinem Volkswagen gegen einen Baum gekracht. Das wurde aus der Polizeidirektion Chemnitz mitgeteilt. Der Unfall ist gegen 23.55 im Ortsteil Schönborn-Dreiwerden passiert. Der 21-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW auf der Straße Zum Zschopautal...
