A 4 bei Hainichen: Fahrerflucht nach Unfall mit vier Fahrzeugen und 83.000 Euro Schaden

Mittweida
Ein unter Alkohol stehender Nissan-Fahrer hat auf der A 4 einen Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen verursacht und ist geflüchtet. Welche Rolle ein gefundenes Kennzeichen und ein Zeugenhinweis spielten.
Der 62-jährige Fahrer eines Nissan-SUV hat am Donnerstagnachmittag auf der A 4 unweit der Anschlussstelle Hainichen einen Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen verursacht. Ein Ford-Transporter-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 83.000 Euro. Der Nissan-Fahrer verließ die Unfallstelle, wurde aber durch...
