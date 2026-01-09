MENÜ
Die Polizei stellte den flüchtigen Nissan-Fahrer auf dem Parkplatz „Am Steinberg“.
Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei stellte den flüchtigen Nissan-Fahrer auf dem Parkplatz „Am Steinberg“.
Die Polizei stellte den flüchtigen Nissan-Fahrer auf dem Parkplatz „Am Steinberg“. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Mittweida
A 4 bei Hainichen: Fahrerflucht nach Unfall mit vier Fahrzeugen und 83.000 Euro Schaden
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein unter Alkohol stehender Nissan-Fahrer hat auf der A 4 einen Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen verursacht und ist geflüchtet. Welche Rolle ein gefundenes Kennzeichen und ein Zeugenhinweis spielten.

Der 62-jährige Fahrer eines Nissan-SUV hat am Donnerstagnachmittag auf der A 4 unweit der Anschlussstelle Hainichen einen Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen verursacht. Ein Ford-Transporter-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 83.000 Euro. Der Nissan-Fahrer verließ die Unfallstelle, wurde aber durch...
