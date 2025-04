Abfahrt der A 4 in Hainichen und Zubringer nach Mittweida ab Montag gesperrt: „Das wird eine Katastrophe“

Firmen in den Gewerbegebieten Hainichen und Rossau stehen ab 7. April vor logistischen Herausforderungen. Die Autobahnabfahrt ist dicht, weil die Staatsstraße gebaut wird. Die Umleitung hat eine Staufalle. Eine gute Nachricht gibt es für den Busverkehr.

Seit Donnerstag ist die Sperrung ausgeschildert, die Umleitung nun auch. Am Montag wird die schnellste Verbindung zwischen Hainichen und Mittweida gekappt. Gebaut wird die S 201 zwischen der Ampel an der B 169 in Hainichen und dem Ortseingang Rossau. Der Autobahnzubringer kann deshalb bis 30. April nicht mehr genutzt werden.