Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner

Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.

Am Wochenende haben sie ihre „Nummer 7", ihren Freund und Partner auf dem letzten Weg begleitet: Auf dem Friedhof Frankenberg haben sich zahlreiche Trauergäste von Oliver Börner verabschiedet. Der frühere Vorsitzende des LSV Sachsenburg hatte im Juli mit nur 35 Jahren den Kampf gegen die Leukämie verloren. Zur Beisetzung des Frankenbergers...