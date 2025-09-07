Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick zur Anschlussstelle in Frankenberg über die A 4 in Richtung Chemnitz.
Blick zur Anschlussstelle in Frankenberg über die A 4 in Richtung Chemnitz. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Blick zur Anschlussstelle in Frankenberg über die A 4 in Richtung Chemnitz.
Blick zur Anschlussstelle in Frankenberg über die A 4 in Richtung Chemnitz. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Achtung Autofahrer: Abfahrt von A 4 in Frankenberg schon ab Montag gesperrt
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Abfahrt der Anschlussstelle Frankenberg wird an zwei Tagen in verschiedenen Richtungen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Autobahn.

Eine Sperrung der Abfahrt der Anschlussstelle der A4 in Frankenberg sorgt am 8. und 9. September für Behinderungen. Am Montag ist die Abfahrt von der Autobahn in Richtung Dresden von 9 bis 15 Uhr nicht möglich. Als Umleitung ist eine Wendefahrt über die Anschlussstelle Hainichen ausgeschildert. Im Bereich der Anschlussstelle sind auch Lastspur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
25.08.2025
1 min.
A4-Anschlussstelle Glauchau-Ost: Auffahrt bleibt am Montag für sechs Stunden gesperrt
Die Auffahrt (in Richtung Dresden) an der Anschlussstelle Glauchau-Ost bleibt am Montag von 9 bis 15 Uhr gesperrt.
Die Sperrung betrifft die Auffahrt in Richtung Dresden. Autofahrer müssen zwischen 9 und 15 Uhr mehr Zeit einplanen. Wie viel ist ratsam?
Holger Frenzel
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
30.08.2025
2 min.
Unfall mit Lkw auf A 4 bei Hainichen: Vollsperrung in Richtung Chemnitz wieder aufgehoben
Auf der A 4 kam es in der Nacht zu Samstag zwischen Hainichen und Frankenberg zu einem schweren Unfall.
Ein umgekippter Lkw sorgte auf der Autobahn in Richtung Chemnitz für Behinderungen.
Erik-Holm Langhof
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel