Achtung Autofahrer: Abfahrt von A 4 in Frankenberg schon ab Montag gesperrt

Die Abfahrt der Anschlussstelle Frankenberg wird an zwei Tagen in verschiedenen Richtungen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Autobahn.

Eine Sperrung der Abfahrt der Anschlussstelle der A4 in Frankenberg sorgt am 8. und 9. September für Behinderungen. Am Montag ist die Abfahrt von der Autobahn in Richtung Dresden von 9 bis 15 Uhr nicht möglich. Als Umleitung ist eine Wendefahrt über die Anschlussstelle Hainichen ausgeschildert. Im Bereich der Anschlussstelle sind auch Lastspur...