Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Ärger über Ticketpreis ab Mittweida: Das Thema ist für den Kreistag Mittelsachsen noch nicht vom Tisch

Die Bahnfahrt von Mittweida nach Chemnitz führt durch drei Tarifzonen, was Einfluss auf den Ticketpreis hat.
Die Bahnfahrt von Mittweida nach Chemnitz führt durch drei Tarifzonen, was Einfluss auf den Ticketpreis hat. Bild: Manuel Niemann/Archiv
Die Bahnfahrt von Mittweida nach Chemnitz führt durch drei Tarifzonen, was Einfluss auf den Ticketpreis hat.
Die Bahnfahrt von Mittweida nach Chemnitz führt durch drei Tarifzonen, was Einfluss auf den Ticketpreis hat. Bild: Manuel Niemann/Archiv
Mittweida
Ärger über Ticketpreis ab Mittweida: Das Thema ist für den Kreistag Mittelsachsen noch nicht vom Tisch
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch fehlen Auswertungen einer Analyse der Fahrgast-Wege im Verkehrsverbund Mittelsachsen. Damit ist eine Entscheidung im Kreistag vertagt.

Eine mögliche Verringerung der Ticketpreise für Einzelfahrten wie auf der Bahnstrecke Mittweida-Chemnitz ist noch nicht vom Tisch und wird den mittelsächsischen Kreistag noch beschäftigen. Das geht aus einer Antwort der Kreisverwaltung auf Nachfrage der „Freien Presse“ zu den Folgen eines Kreistagsbeschlusses vom Mai 2024 hervor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
16:17 Uhr
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
11.10.2025
3 min.
Ärger über Ticketpreis für Bahnstrecke Mittweida-Chemnitz: Was der Verkehrsverbund Wenig- und Vielfahrern rät
Nach Chemnitz fährt von Mittweida aus zum Beispiel die Regionalbahn.
Bei 8,40 Euro für 19 Minuten Fahrt sei Bahnfahren keine Alternative zum Auto. Ein Blick auf die Tarife zeigt: Ab zwei Personen kostet es weniger. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Franziska Bernhardt-Muth
13.10.2025
3 min.
„Vollkommen unangemessen und viel zu hoch“: Ärger über Ticketpreis für Strecke Mittweida-Chemnitz
Für die Fahrt vom Bahnhof Mittweida nach Chemnitz durchquert man jetzt drei Tarifzonen, was einen höheren Fahrpreis zur Folge hat.
Mit der Kritik am Preis von 8,40 Euro für 19 Minuten Bahnfahrt steht ein Mittweidaer nicht allein. Die Leser-Reaktionen sind einhellig. Ein Beschluss im Kreistag hatte bei dem Thema längst zu einer Lösung führen können.
Jan Leißner
Mehr Artikel