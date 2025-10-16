Ärger über Ticketpreis ab Mittweida: Das Thema ist für den Kreistag Mittelsachsen noch nicht vom Tisch

Noch fehlen Auswertungen einer Analyse der Fahrgast-Wege im Verkehrsverbund Mittelsachsen. Damit ist eine Entscheidung im Kreistag vertagt.

Eine mögliche Verringerung der Ticketpreise für Einzelfahrten wie auf der Bahnstrecke Mittweida-Chemnitz ist noch nicht vom Tisch und wird den mittelsächsischen Kreistag noch beschäftigen. Das geht aus einer Antwort der Kreisverwaltung auf Nachfrage der „Freien Presse“ zu den Folgen eines Kreistagsbeschlusses vom Mai 2024 hervor.