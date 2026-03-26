Günstigere Preise für Gelegenheitsfahrer: Was Mittelsachsen dafür zahlen müsste

Würde im Verkehrsverbund Mittelsachsen die Anzahl der Tarifzonen auf Strecken wie von Mittweida nach Chemnitz reduziert, könnten Fahrgäste von Bus oder Bahn sparen. Zu der Idee gibt es jetzt Zahlen.

In beiden Fällen handelt es sich nicht um den berüchtigten April-Scherz: Ab 1. April werden mit der Tarifanpassung die Ticketpreise für Bus und Bahn im Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) steigen. Am gleichen Tag befasst sich der mittelsächsische Kreistag in öffentlicher Sitzung mit einer möglichen Änderung der Tarifzonen in Mittelsachsen,... In beiden Fällen handelt es sich nicht um den berüchtigten April-Scherz: Ab 1. April werden mit der Tarifanpassung die Ticketpreise für Bus und Bahn im Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) steigen. Am gleichen Tag befasst sich der mittelsächsische Kreistag in öffentlicher Sitzung mit einer möglichen Änderung der Tarifzonen in Mittelsachsen,...