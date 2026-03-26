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Auch Busfahrten auf einigen Strecken in Mittelsachsen könnten preiswerter sein, wenn Tarifzonen reduziert würden.
Auch Busfahrten auf einigen Strecken in Mittelsachsen könnten preiswerter sein, wenn Tarifzonen reduziert würden. Foto: Falk Bernhardt/Archiv
Auch Busfahrten auf einigen Strecken in Mittelsachsen könnten preiswerter sein, wenn Tarifzonen reduziert würden.
Auch Busfahrten auf einigen Strecken in Mittelsachsen könnten preiswerter sein, wenn Tarifzonen reduziert würden. Foto: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Günstigere Preise für Gelegenheitsfahrer: Was Mittelsachsen dafür zahlen müsste
Redakteur
Von Jan Leißner
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Würde im Verkehrsverbund Mittelsachsen die Anzahl der Tarifzonen auf Strecken wie von Mittweida nach Chemnitz reduziert, könnten Fahrgäste von Bus oder Bahn sparen. Zu der Idee gibt es jetzt Zahlen.

In beiden Fällen handelt es sich nicht um den berüchtigten April-Scherz: Ab 1. April werden mit der Tarifanpassung die Ticketpreise für Bus und Bahn im Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) steigen. Am gleichen Tag befasst sich der mittelsächsische Kreistag in öffentlicher Sitzung mit einer möglichen Änderung der Tarifzonen in Mittelsachsen,...
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