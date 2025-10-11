Ärger über Ticketpreis für Bahnstrecke Mittweida-Chemnitz: Was der Verkehrsverbund Wenig- und Vielfahrern rät

Bei 8,40 Euro für 19 Minuten Fahrt sei Bahnfahren keine Alternative zum Auto. Ein Blick auf die Tarife zeigt: Ab zwei Personen kostet es weniger. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Eine unwillkommene Überraschung hat es vor kurzem für einen Mittweidaer am Bahnhof der Stadt gegeben. Er informierte sich, was eine Fahrt von Mittweida nach Chemnitz kostet - und ärgerte sich über die Summe.