Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Ärger über Ticketpreis für Bahnstrecke Mittweida-Chemnitz: Was der Verkehrsverbund Wenig- und Vielfahrern rät

Nach Chemnitz fährt von Mittweida aus zum Beispiel die Regionalbahn.
Nach Chemnitz fährt von Mittweida aus zum Beispiel die Regionalbahn. Bild: Manuel Niemann
Nach Chemnitz fährt von Mittweida aus zum Beispiel die Regionalbahn.
Nach Chemnitz fährt von Mittweida aus zum Beispiel die Regionalbahn. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Ärger über Ticketpreis für Bahnstrecke Mittweida-Chemnitz: Was der Verkehrsverbund Wenig- und Vielfahrern rät
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei 8,40 Euro für 19 Minuten Fahrt sei Bahnfahren keine Alternative zum Auto. Ein Blick auf die Tarife zeigt: Ab zwei Personen kostet es weniger. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Eine unwillkommene Überraschung hat es vor kurzem für einen Mittweidaer am Bahnhof der Stadt gegeben. Er informierte sich, was eine Fahrt von Mittweida nach Chemnitz kostet - und ärgerte sich über die Summe.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:20 Uhr
1 min.
Alnatura ruft Räuchertofu zurück
Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild)
Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.
18.09.2025
3 min.
Heizkosten treiben die Menschen um: Viele Fragen an Verbraucherschützer in Mittweida
Ralph Kluttig von der Verbraucherzentrale Sachsen machte in Mittweida Station.
Zur Rechtsberatung hält einmal im Monat ein Bus auf den Märkten der Region. Ein Thema bewegt die Mittelsachsen dabei besonders. Wann trifft man die Berater wieder zwischen Mittweida und Freiberg an?
Franziska Bernhardt-Muth
16:13 Uhr
6 min.
Nachrichtendienste zu Russland: bestenfalls "eisiger Friede"
BND-Präsident Martin Jäger warnt vor einer Eskalation mit Russland: "Wir stehen schon heute im Feuer."
Künstliche Intelligenz, Deep Fakes und Online-Rekrutierung - die deutschen Nachrichtendienste stellen sich auf neue Methoden ein. Die größten Kopfschmerzen bereitet aber seit Jahren dasselbe Land.
Martina Herzog, dpa
26.09.2025
3 min.
Rochlitzer Straße in Mittweida: Austausch des Pflasters verschiebt sich ins nächste Jahr
Das Pflaster auf der Rochlitzer Straße in Mittweida, hier an der Kreuzung Poststraße.
Zwischen Poststraße und Technikumplatz ist nochmals eine komplette Sperrung geplant. Denn die Steine müssen wegen Mängeln wieder raus.
Franziska Bernhardt-Muth
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel