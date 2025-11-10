Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Montag waren die Schmierereien am Bürgerbüro der AfD bereits wieder entfernt.
Am Montag waren die Schmierereien am Bürgerbüro der AfD bereits wieder entfernt. Bild: Manuel Niemann
Am Montag waren die Schmierereien am Bürgerbüro der AfD bereits wieder entfernt.
Am Montag waren die Schmierereien am Bürgerbüro der AfD bereits wieder entfernt. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
AfD-Parteibüro in Mittweida erneut Ziel von Farbattacke
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage haben Unbekannte das AfD-Parteibüro in Mittweida mit roter Farbe beschmiert. Carolin Bachmann spricht von „Blut-Graffiti“ und beklagt „wöchentlichen Vandalismus“.

In Mittweida haben Unbekannte das Bürgerbüro der AfD-Bundestagsabgeordneten Carolin Bachmann beschmiert. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen brachten sie an der Schaufensterscheibe in der Rochlitzer Straße einen etwa 1,5 Quadratmeter großen roten Schriftzug an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
13:00 Uhr
1 min.
Novemberpogrome 1938: Historiker erinnert an jüdische Opfer aus Mittweida
Jürgen Nitsche spricht über die Biografien der früheren jüdischen Bewohner.
Jürgen Nitsche berichtet am 9. November in der Stadt von den Biografien ehemaliger Bewohner, denen auch mit Stolpersteinen gedacht wird.
Franziska Bernhardt-Muth
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
19.10.2025
1 min.
Graffiti-Angriff auf Waldheimer Parteibüro
Die Polizei ermittelt in Waldheim wegen eines beschmierten Parteibüros.
In Waldheim traf es ein Parteibüro: Unbekannte brachten linksmotivierte Symbole an. Die Ermittlungen dauern an.
Julia Czaja
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
Mehr Artikel