AfD-Parteibüro in Mittweida erneut Ziel von Farbattacke

Mittweida
Zum zweiten Mal binnen weniger Tage haben Unbekannte das AfD-Parteibüro in Mittweida mit roter Farbe beschmiert. Carolin Bachmann spricht von „Blut-Graffiti“ und beklagt „wöchentlichen Vandalismus“.
In Mittweida haben Unbekannte das Bürgerbüro der AfD-Bundestagsabgeordneten Carolin Bachmann beschmiert. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen brachten sie an der Schaufensterscheibe in der Rochlitzer Straße einen etwa 1,5 Quadratmeter großen roten Schriftzug an.
