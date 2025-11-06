„Allein ist das nicht zu schaffen“: Wie eine Geschäftsfrau in Etzdorf ihren neuen Laden zum Laufen bringt

Nicht meckern, sondern machen. Diesem Motto folgend, eröffnet Melanie Lomtscher im Striegistaler Ortsteil ihr Genusswerk mit regionalen Produkten. Der Weg war anspruchsvoll.

Noch drei Tage bis zur Eröffnung. Die Regale stehen. Der Kühlschrank summt. Und die ersten Waren sind auch schon eingeräumt. Melanie Lomtscher ist entspannt. Söhnchen Justus (fast 3 Jahre) spielt am Eingang zum neuen Etzdorfer Ladengeschäft. Das Genusswerk und seine Angebote können Kunden am Samstag von 9 bis 13 Uhr unter die Lupe nehmen.