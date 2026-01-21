Altmittweida: Carport und Auto ausgebrannt - Vermutliche Ursache geklärt

Ein Feuer hat in Altmittweida ein Auto und den Carport zerstört. Die Polizei geht von mehreren 10.000 Euro Schaden aus.

In der Nacht zum Dienstag ist bei einem Carportbrand in Altmittweida Sachschaden entstanden. Das Feuer war laut Polizei am Montagabend gegen 22.45 Uhr auf einem privaten Grundstück an der Hauptstraße ausgebrochen. „Verletzt wurde niemand“, erklärte Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz. Die Flammen hätten auf den Carport...