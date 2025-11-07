Altmittweida im Plus trotz hoher Investitionen

Mittweida
Bürgermeister und Kämmerin beurteilen die Finanzlage der Gemeinde Altmittweida positiv. Im Vorjahr blieb sogar Geld übrig. Gleich ausgeben will es der Ortschef jedoch nicht.
Die Gemeinde Altmittweida hat im Jahr 2024 einen Überschuss erwirtschaftet. Das geht aus den Unterlagen zur Feststellung des Jahresabschlusses hervor, mit denen sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 10. November befasst.
